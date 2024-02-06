Украинский омбудсмен не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegram, что коллега из Украины Дмитрий Лубинец не ответил на ее запрос о сбитом самолете Ил-76.

По ее словам, это говорит о "преступном безразличии украинской стороны к жизням беззащитных людей". По ее словам, после того, как произошло уничтожение транспортного самолета, к ней с рядом вопросов обратился Лубинец. Москалькова тоже обратилась к нему по вопросу "предоставления информации о ракетных обстрелах Белгорода украинскими вооруженными формировании в тот день".

"С момента направления письма прошло достаточно времени, однако ответ на поставленный вопрос до настоящего время так и не поступил", - отметила омбудсмен.

Напомним, ВСУ подготовили атаку на российский самолет Ил-76 с украинскими пленными заранее. ЗРК Patriot работал из засады. Установка была перемещена в позиционный район заранее и находилась в пассивном режиме, ожидая команды на открытие огня.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обвинить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в крушении Ил-76.