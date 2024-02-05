В Екатеринбурге депутат ЗакСО "наехал" на ветерана СВО из-за мигрантов

В Екатеринбурге разгорается скандал из-за поста ветерана СВО, депутата думы Екатеринбурга Тимофея Жукова. Он в своем telegram-канале порассуждал о мигрантах и нелегальной выдаче им гражданства в столице Урала. На публикацию отреагировал депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, упрекнув более молодого политика (Вегнеру – 65, Жукову – 30 лет) в "незнании вопроса".

"Давайте скажем честно: происходит катастрофа. Миграционная лавина, легально или нелегально, потихоньку нас захлестывает. За 2023 г. в Екатеринбурге на миграционный учет встали 288 тыс. мигрантов – 18,7 % от всего населения города. Сколько из них прошли процедуру законно и прозрачно, а сколько нелегально? Что с этим делать? Какие могут быть последствия?", - написал Жуков.

У него "создалось все более устойчивое ощущение, что кто-то "ставит" на эту внутриполитическую тему для того, чтобы потом раскачать на ней общество".

"Давайте все дружно сосредоточимся на том, чтобы этого не допустить. А для того, чтобы не просрать все в ответственный момент, надо готовиться и ежедневно работать. Сообщайте мне обо всех случаях миграционного "безумия". Будем вникать в эту проблему", - написал Жуков.

Первым пост прокомментировал Вегнер.

"Плохо кончит товарищ. Совсем не понимает, о чем говорит. Жаль. Поддался на общую истерию против трудовых ребят", - написал Вегнер.

Правда, вскоре политик удалил комментарий, однако интернет помнит все. Скриншот остался, например, у telegram-канала "Многонационал". Откликнулся на комментарий журналист Дмитрий Красноухов.

"И непонятно, то ли это угроза, то ли таков "уровень дискуссии в Восточной Европе". Проблема же остается. И недобросовестные люди попытаются ее раскачать, натравив одних на других, о чем и предупреждает Тимофей в своем посте. Может, это и не понравилось некоторым комментаторам?", - написал Красноухов в своем telegram-канале.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, рассуждая в своем telegram-канале о ситуации, высказал мнение, что снова "миграционные лоббисты, не стесняясь и не боясь, прямо угрожают нашим единомышленникам, публично заявляя, внимание, что они "плохо кончат"".

"Те, кто получают выгоду от конкретной темы, эту тему и защищают. Угрозы честным патриотам, таким как наш друг и коллега, замечательный человек, екатеринбургский депутат Тимофей Жуков – обычная ответная реакция противников на его публичную позицию о необходимости наведения порядка в миграционной сфере. Нашего героического друга Тимофея Жукова, который постоянно говорит о проблемах, связанных с нарушением этнобаланса, этническом криминале, мы поздравляем с прошедшим Днем рождения. Победа будет за нами", - написал Кабанов.

В последнее время в России мигранты регулярно попадают в криминальные хроники. Например, в октябре 2023 г. дети мигрантов обматерили губернатора после драки в Самаре. В июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.

Музыкант, общественный деятель и блогер Михаил Маваши, который занимается вопросами миграции, заявил летом на ПМЭФ, что мигранты фактически покупают себе гражданство, не зная языка, и эта система насквозь коррумпирована. В середине августа, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил мнение, что вместе с гражданством мужчинам-иностранцам надо "выдавать" и обязанность встать на воинский учет. При этом количество трудовых мигрантов в России к 2030 г. составит 3,5 млн человек, что на 400 тыс. человек больше, чем в 2022 г. Доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в 2022 г. до 4,7% от всех занятых. Всего же количество таких специалистов в РФ вырастет с 72 млн в конце 2022 г. до 74,4 млн к 2030 г. Основные отрасли, в которых трудятся мигранты, - ритейл, перевозки, сервис и строительство.

По мнению ряда политиков, иностранцы, получившие российское гражданство, часто не спешат вставать на воинский учет и пользуются правами, но не обязанностями, которые дает гражданство.