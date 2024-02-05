Путин обсудил с главой ОАЭ сектор Газа и сбитый Ил-76

Президент России Владимир Путин пообщался с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

Рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами. Разговор зашел о про осуществленный киевским режимом теракт на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления, сообщает пресс-служба Кремля.

6 декабря 2023 г. Путин лично посетил ОАЭ. В Абу-Даби президенту России устроили роскошный прием: у трапа самолета его встречал коллега Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. На переговоры Путин поехал не на своем "Аурусе", который традиционно возят за ним в страны визитов, а на местном – арабские страны активно закупают российские автомобили представительского класса.

Дорогу ко дворцу украсили российскими триколорами, а над ней пролет устроили местные пилотажные группы, начертившие в небе флаг РФ. Вдоль дороги выстроили кавалерию, верблюдов, были даны артиллерийские залпы. Путин провел переговоры с президентом ОАЭ, а также наследным принцем соседней Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.