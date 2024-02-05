Залужный покинет Украину

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании.

Депутат ссылается на собственные источники и не приводит иных доказательств, пишет "Ъ".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на одном из совещаний предложил Залужному добровольно уйти с поста командующего, предположив, что новая фигура на этой должности придаст импульс развитию ситуации на фронте и поможет выйти из сложившегося тупика. Залужный же считает, что и его преемник на этом посту столкнется с теми же самыми проблемами и ему тоже потребуется проведение новой мобилизации, поставки больших объемов оружия и техники.

Противоречия между Зеленским и Залужным начались с провала контрнаступления ВСУ в прошлом году, усилились с разногласиями по поводу проведения мобилизации. Также конфликту способствовало вмешательство Зеленского в работу военкоматов и в целом растущая политическая популярность главкома.