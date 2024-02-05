Капремонт школы №3 начали в городском округе Щёлково

В общеобразовательной школе №3 городского округа Щёлково (Московская область) начались работы по капитальному ремонту. Сейчас на объекте уже ведутся демонтажные работы. После этого этапа рабочие приступят к ремонту фасада и кровли. Кроме того, будут заменены все инженерные системы После осуществления капремонта образовательное учреждение приобретет современный новый облик, также в школу будет поставлено новое оснащение и удобная мебель, сообщает информационный центр города Щелково.





«Благодаря президентской программе и поддержке Правительства Московской области мы проводим капитальную модернизацию наших образовательных учреждений. В этом году в округе появится новая большая школа в Новом городке, а также состоится капитальный ремонт двух школ, детского сада и плавательного центра. Всё это позволит детям учиться и развиваться в комфортных условиях», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Общая площадь здания школы №3 составляет примерно 4 400 метров квадратных. Завершить все работы по капремонту планируется до начала осени 2024 года. Капитальный ремонт проводится в рамках президентской программы «Развитие образования».