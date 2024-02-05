В Щёлковском колледже готовят квалифицированных операторов БПЛА

С 2022 года Щёлковский колледж готовит специалистов в области беспилотных авиационных систем. На факультете ребята учатся дистанционному пилотированию беспилотных воздушных судов самолётного и вертолётного типов, эксплуатации и обслуживанию функционального оборудования БПЛА, эксплуатации систем передачи и обработки информации, изучают основы аэродинамики и метрологии.

Как сообщает информационный центр города Щелково, выпускники и студенты факультета занимают призовые места в региональных чемпионатах по управлению беспилотниками, проходят обучение по федеральной программе «Код будущего», являются резидентами бизнес-инкубатора, уже успели разработать учебный конструктор квадрокоптера для школ, колледжей и техникумов, позволяющий получить навыки сборки, ремонта и эксплуатации БЛА.

Один из студентов колледжа стал финалистом соревнований по беспилотным авиационным системам «Кубок мэра Москвы по БАС – 2023» в номинации «Пилотирование БПЛА».

«Щёлковский колледж идёт в ногу со временем. Это не только современные аудитории, оснащённые по последнему слову техники, но и востребованные специальности. Обучение по профилю «Оператор беспилотных летательных аппаратов» позволяет ребятам получить интересную профессию, которая гарантирует трудоустройство в передовых предприятиях всей нашей страны», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Обучение по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» в Щёлковском колледже можно начать после окончания 9-го класса. По окончанию студенты получают квалификацию «Оператор беспилотных летательных аппаратов». Срок обучения 3 года и 10 месяцев.

Приёмная комиссия работает с 20 июня по 15 августа 2024. Подробнее на schelcol.ru/abitur/specialties.