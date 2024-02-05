В Щёлковском колледже готовят квалифицированных операторов БПЛА

05 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Республика Крым Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Республика Крым Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Политика Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

В Щёлковском колледже готовят квалифицированных операторов БПЛА

С 2022 года Щёлковский колледж готовит специалистов в области беспилотных авиационных систем. На факультете ребята учатся дистанционному пилотированию беспилотных воздушных судов самолётного и вертолётного типов, эксплуатации и обслуживанию функционального оборудования БПЛА, эксплуатации систем передачи и обработки информации, изучают основы аэродинамики и метрологии.

Как сообщает информационный центр города Щелково, выпускники и студенты факультета занимают призовые места в региональных чемпионатах по управлению беспилотниками, проходят обучение по федеральной программе «Код будущего», являются резидентами бизнес-инкубатора, уже успели разработать учебный конструктор квадрокоптера для школ, колледжей и техникумов, позволяющий получить навыки сборки, ремонта и эксплуатации БЛА.

дроны, бпла, беспилотники(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Один из студентов колледжа стал финалистом соревнований по беспилотным авиационным системам «Кубок мэра Москвы по БАС – 2023» в номинации «Пилотирование БПЛА».

«Щёлковский колледж идёт в ногу со временем. Это не только современные аудитории, оснащённые по последнему слову техники, но и востребованные специальности. Обучение по профилю «Оператор беспилотных летательных аппаратов» позволяет ребятам получить интересную профессию, которая гарантирует трудоустройство в передовых предприятиях всей нашей страны», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

андрей булгаков(2024)|Фото: t.me/admgos

Обучение по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» в Щёлковском колледже можно начать после окончания 9-го класса. По окончанию студенты получают квалификацию «Оператор беспилотных летательных аппаратов». Срок обучения 3 года и 10 месяцев.

дрон, беспилотник(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Приёмная комиссия работает с 20 июня по 15 августа 2024. Подробнее на schelcol.ru/abitur/specialties.

Теги: беспилотник, оператор бпла, колледж в щелково, беспилотный аппарат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети