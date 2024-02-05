Сын бывшего вице-мэра Ханты-Мансийска осужден за попытку продать наркотики

Сын бывшего вице-мэра Ханты-Мансийска Алексей Шашков осужден за попытку продать наркотики, сообщает Neft. Дело рассматривал Ханты-Мансийский районный суд.

Сообщается, что Шашкова обвиняли в 22 несостоявшихся попытках сбыта наркотиков (ст. 30 ч.3 совместно со ст.228.1 ч.3 п.п.а,б). Обвинительный приговор был оглашен судьей, однако решение не было опубликовано на сайте.

За статью, которую вменяют Шашкову, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, однако преступление не было доведено до конца, что может сократить срок.

Отец осужденного Андрей Шашков — в прошлом был сотрудником правоохранительных органов и работал в отделе по контролю за оборотом наркотиков. После этого занял должность заместителя мэра и курировал отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений, отдел специальных мероприятий, а также управление транспорта, связи и дорог. В 2019 году он покинул должность.