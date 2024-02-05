На ДЭГ на выборах президента подан уже миллион заявок - Минцифры

За неделю заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали более 1 млн человек, сообщили в Минцифры. Большинство подает заявки на сайте Госуслуг, хотя это можно также сделать в МФЦ или на избирательном участке.

Сообщается, что подать заявку избиратель может до 11 марта, сами выборы пройдут 15-17 марта.

На выборах президента России ДЭГ будет проводиться в 29 регионах, в том числе в Москве. В Москве дистанционное голосование проводится на собственной платформе, которая не требует предварительной заявки.

В Минцифры назвали регионы, от жителей которых поступает максимальное количество заявок на дистанционное голосование: Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская область, Свердловская область.