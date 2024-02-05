Мизулина отправилась замазывать наркограффити в Екатеринбурге

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отправилась на борьбу с незаконными граффити в Екатеринбурге.

"Выезжаем замазывать наркограффити. Куда – пока секрет", - сообщила Мизулина в специальном Telegram-канале, посвященном ее визиту в столицу Урала.

По словам Екатерины, к ней присоединятся проект "Уличная классика" и член Общественной палаты России Иван Шмонин, а также местные борцы с такой рекламой.

"Подростков и молодежь не берем с собой. Это может быть опасно. Эти люди (наркобизнес) очень жестокие. Не хотим никого подвергать риску", - добавила она.

Ранее Мизулина, которая на этой неделе находится с визитом в Екатеринбурге, высказалась о сервисах VPN, назвав их "порталом в ад". А завтра, 6 февраля, состоится ее встреча со студентами УрФУ.