ВООПИиК официально попросило сберечь Дом Топоркова в Екатеринбурге

Начальника управления госохраны ОКН Свердловской области официально попросили защитить Дом Топоркова в Екатеринбурге. Инициативу внести объект в реестр памятников предложило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), сообщают волонтеры "Том Сойер Феста", занимавшиеся ремонтом здания.

"Письмо направил председатель общества, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Артем Геннадьевич Демидов. Делимся этой новостью с большой благодарностью к ВООПИиК за неравнодушие и внимание к наследию в нашем городе. Да, заявка на постановку на охрану уже подана Олегом Букиным и ее рассматривают в Управлении. Но это письмо добавляет вес и говорит о том, что здание действительно ценное, его ценность признает старейшая организация по сохранения наследия федерального уровня", - написали волонтеры в своих соцсетях.

Напомним, что недавно Дом Топоркова официально признали объектом с признаками ОКН. Это значит, что при внесении здания в реестр, его больше не смогут демонтировать, в том числе и под покровом ночи.

Здание решили демонтировать, несмотря на восстановительные работы, выполненные волонтерами в 2019 году. Последние совместно с градозащитниками и забили тревогу, после чего в дело вмешались прокуратура и депутат Госдумы Хинштейн. Уже позднее над Домом Топоркова установлено круглосуточное видеонаблюдение с трансляцией.