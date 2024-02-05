Власти Греции не планируют отправлять Украине российские С-300

Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринкаси опроверг сообщения СМИ о намерении отправить на Украину ЗРС С-300 российского производства.

"Ни в коем случае не было намерения греческого правительства ставить под угрозу защиту страны, ее оборонную политику", - приводит слова Маринакиса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от премьера страны Кириакоса Мицотакиса поставок новых партий оружия для Украины.

Издание Newsbreak отмечало, что греческие власти уже отдали все вооружение украинской армии, тем самым разрушив собственную национальную оборону.