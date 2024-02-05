Глава Херсонской области сообщил о переходе плененного наемника из Польши в ряды ВС РФ

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что наемники из стран НАТО все чаще осознают, что правда – на стороне России.

"Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен "своими" братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза – поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма", - написал Сальдо в своем telegram-канале.

Новый российский военнослужащий призвал всех жителей Польши выступить против действующего польского правительства, которое отказывается от собственной истории и закрывает глаза на преступления бандеровцев и их последователей.