Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в СИЗО, попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками. Об этом сообщил адвокат Наталия Сальникова.

Она предположила, что следствие откажет в просьбе, так как в случае положительного решения о нем извещают быстро. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Блиновской, ее мужу и родителям, возможно, придется объявить себя банкротами из-за ареста активов. Создательница "Марафона желаний" обвиняется в неуплате налогов на 918 млн рублей, отмывании средств в особо крупном размере и в неправомерном обороте средств платежей. С апреля 2023 года она находилась под домашним арестом, в январе ее перевели в СИЗО.