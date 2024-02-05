Сотруднику посольства Индии в России вменили шпионаж

В Индии арестован сотрудник посольства страны в Москве. Ему вменяют шпионаж в пользу Пакистана.

Антитеррористическое отделение полиции задержало дипломата Сатендру Сивала в городе Хапур в индийском штате Уттар-Прадеш, приводит РБК сообщение портала The Hindu. Дипломата заподозрили в передаче Разведывательному агентству Пакистана (ISI) информации, касающейся МИДа и Минобороны Индии, а также индийских военных объектов.

Какое именно наказание грозит предполагаемому виновнику, не сообщается.