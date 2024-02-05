13-й пакет санкций ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов в Европе

13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может ограничить перемещение российских дипломатов по территории союза, пишет европейская редакция Politico. Источники издания сообщают, что в реальности реализовать такие ограничения будет непросто, хотя формально ограничить поездки дипломатов может страна, в которой они аккредитованы.

В целом же этот пакет санкций, который сейчас обсуждается, будет носить "символический" характер из-за коротких сроков, в которые он был согласован.

Ряд стран предлагает ввести ограничения на импорт российского алюминия, но это сырье имеет стратегическое значение, поэтому согласование такого запрета потребует больше времени, отмечают источники.