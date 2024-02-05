Виноват гололед. В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с автобусом на Урале

В УГИБДД по Свердловской области рассказали подробности смертельной аварии на 16 км автодороги "Екатеринбург - Реж - Алапаевск". Напомним, что 4 февраля "Сузуки Гранд Витара" выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, где находилось 24 пассажира. В результате ДТП погибли двое пассажиров иномарки, еще несколько человек пострадало.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что водитель легковушки, двигаясь в сторону Екатеринбурга на небезопасной скорости, не справилась с управлением и допустила занос, после чего ее выбросило на встречную полосу. Пассажиры иномарки: 28-летний мужчина и женщина, личность которой до сих пор не установили, погибли на месте после столкновения с автобусом "Ютон". 24-летнего водителя госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы Березовского.

Выяснилось, что менее чем за два года управления автомобилем девушка трижды привлекалась к административной ответственности. В больнице у нее взяли анализ крови, по результатам которого будет установлено, в каком состоянии она управляла транспортом.

Для пассажиров автобуса маршрута №816 ДТП тоже не прошло без последствий. Уже после аварии в ЦГБ города Реж обратились три пассажира автобуса, среди них 16-летний подросток, все осмотрены медиками, в госпитализации не нуждаются. Водитель имеет стаж вождения категории "Д" 19 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023 году привлекался один раз, по результатам освидетельствования на состояние опьянения, трезв.

В ходе осмотра улично-дорожной сети автоинспекторы выявили неудовлетворительные дорожные условия, а именно скользкость на проезжей части в виде уплотненного снежного наката и занижение обочины. В связи с этим, в отношении подрядной организации ООО "УралДорТехнологии" было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ.

По данному факту органы внутренних дел проводят расследование, по окончании которого будет принято мотивированное процессуальное решение.