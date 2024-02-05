Причиной крушения Ми-8 в Карелии могло стать его обледенение

Причиной крушения вертолета Ми-8 в Карелии могло стать его обледенение, сообщил источник ТАСС.

Следствие рассматривает и другие версии, среди них - ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность.

Напомним, 4 февраля в ходе тренировочного полета над Карелией перестал выходить на связь вертолет Ми-8 МЧС России. На борту находились три члена экипажа.

Спасатели ранее обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8, пропавшего с радаров в районе Онежского озера. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, была обследована акватория в районе села Деревянное. Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

Информации о судьбе экипажа пока нет. МЧС отмечало, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что в поисковой операции на Онежском озере задействовано 95 человек, в том числе 29 водолазов. Спасатели в настоящее время готовятся к погружению.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).