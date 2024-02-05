Малинкович не будет оспаривать решение ЦИК, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты

Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович не будет оспаривать решение Центризбиркома, если комиссия решит не регистрировать его официально из-за большого количества брака в собранных подписях.

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Как кандидату от непарламентской партии Малинковичу надо было представить в ЦИК 105 тыс. подписей россиян. Сегодня стало известно, что ЦИК выявил в проверяемых подписях более 5% недействительных подписей.

"Решение рабочей группы, к сожалению, нам не сулит регистрации. Судя по представленному протоколу, они нашли довольно много ошибок, процент ошибок превышает допустимый. Окончательное решение будет, конечно, на заседании комиссии 7 февраля, поэтому предрешать было бы неправильно. Но по протоколу я вижу, что у них целый ряд претензий", - цитирует РИА Новости политика.

Он добавил, что в случае отказа не будет оспаривать решение ЦИК в Верховном суде. Малинкович допустил, что его команда могла действовать с ошибками.

Ранее стало известно, что более 15% недействительных подписей ЦИК нашел и у кандидата Бориса Надеждина. Но его штаб заявил, что собирается "отбить" незасчитанные подписи у ЦИКа, а в случае отказа в регистрации оспорить это решение в Верховном суде.