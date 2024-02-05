В Нижневартовске подростки напились в магазине вейпов

В Нижневартовске подростки пили алкогольные напитки в одном из магазинов города. Скандальная видеозапись опубликована в социальных сетях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В ведомстве проводят проверку. Будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами и организациями требований федерального законодательства, в том числе о профилактике правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Телеканал N1 сообщает, что подростки смогли купить водку, после чего одна из девочек напилась так, что упала на землю. По данным канала, подростки находились в магазине по продаже вейпов "Smoking shop", хотя по закону вход туда 18+. Каким образом школьники купили спиртное, устанавливает полиция.

Проверку также проводит департамент образования администрации города. Установлены личности обучающихся, с обучающимися и их родителями будут проведены профилактические мероприятия.