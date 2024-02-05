"Уральские авиалинии" запускают регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

Компания "Уральские авиалинии" запускает регулярные рейсы по маршруту "Екатеринбург - Стамбул".

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, первый рейс запланирован на 8 февраля. В дальнейшем вылеты будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

"Удобное расписание рейсов позволит спланировать стыковку в Стамбуле с дальнейшим вылетом в города Европы или Азии и обратно, ведь оно составлено с учетом вечернего разлета из турецкого аэропорта и утренней волны прилетов", - утверждают в компании.

Вылет из "Кольцово" будет производиться ы 11.45, приземление в 15.00.Вылет из Международного аэропорта "Стамбул" - в 16.30, прилет - в 23.15.