Владимир Якушев: В филиалах фонда "Защитники Отечества" выстроена качественная адресная работа с людьми

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заслушал доклады представителей фонда "Защитники Отечества" из Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

Владимир Якушев отметил, что большинство вопросов связаны с оформлением документов и получением медпомощи в государственных больницах. Они все будут тщательно проработаны.

"Вопросы, которые не удаётся решить оперативно, в моменте, составляют примерно пятую часть всех обращений. Это говорит о том, что в целом система поддержки военнослужащих и их семей отлажена. В филиалах фонда "Защитники Отечества" выстроена качественная адресная работа с людьми, и как раз она позволяет выявлять проблемы, требующие системной доработки", – подчеркнул полпред.

Филиалы фонда "Защитники Отечества" заработали во всех регионах УрФО с 1 июня 2022 года. За это время в них обратились почти 25 тысяч человек, они задали 47,2 тысячи вопросов, более 80% из которых уже решены. Распределение по регионам: