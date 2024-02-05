05 Февраля 2024
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Политика Украина
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Кличко встал на сторону Залужного в конфликте главкома ВСУ и Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне уже публичного конфликта Владимира Зеленского и Валерия Залужного включился в дискуссию о том, нужно ли увольнять главкома ВСУ.

"Во многом благодаря именно Залужному украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, пользующиеся сегодня наибольшим доверием. Как военный генерал Валерий Залужный прошел много сложных моментов. <…> Но, к сожалению, сегодня момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что власти должны понимать всю полноту своей ответственности за момент. "Сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное – боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено. И это нужно учитывать. Но прекратить, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу", - считает Кличко.

Теги: виталий кличко, валерий залужный, всу, владимир зеленский


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