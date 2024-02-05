В Белоруссии россиянину вменили сбыт фальшивых $30 тысяч

В Белоруссии задержан гражданин России, которому вменяют попытку обмена на белорусские рубли фальшивых долларов. Дело было в одном из отделений банка города Слоним, где злоумышленника "взяли" при обмене 306 банкнот по $100, вызвавших сомнение в подлинности у кассира.

Правоохранителям мужчина сообщил, что деньги эти он получил в банках России и, по его мнению, они являются подлинными. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление или хранение либо сбыт поддельных банкнот, монет, государственных или иных ценных бумаг в официальной дененжной единице республики Беларусь, денежных знаков или ценных бумаг в инностранной валюте в особо крупном размере". Помимо указанных купюр у подозреваемого нашли и изъяли 393 банкноты номиналом по $100.

"Следует отметить высокое качество изготовления указанных поддельных долларов США, ранее аналогичные "фальшивки" на территории республики Беларусь не встречались", - уточняет Государственный комитет судебных экспертиз Белоруссии.