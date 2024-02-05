Мишустин приостановил внедрение МКБ-11 из-за половых извращений

05 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Республика Крым Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Республика Крым Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Мишустин приостановил внедрение МКБ-11 из-за половых извращений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке внедрения в России Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читайте также:

Распоряжение о внедрении МКБ-11 тоже было подписано Мишустиным в 2021 году. Россия должна была перейти на нее до 2025 года. Накануне.RU еще с 2020 года пишет о том, что МКБ-11 делает шаг к легализации педофилии. Педофилия там не требует психиатрического лечения, если педофил "не испытывает дискомфорта от своего состояния". Характерно, что если в МКБ-9 педофилия была определена как "половое извращение", то в МКБ-10 - уже как "сексуальная тяга", а в МКБ-11 это уже просто "расстройство", которое нельзя лечить, если педофила она не беспокоит. Кроме того, гомосексуализм считается вариантом "психосексуального здоровья". Также легализуется транссексуализм.

В Минздраве РФ заявили, что решение о приостановлении перехода на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений людей по поводу противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям. Тем временем Россия дополнительно изучит опыт других стран по переходу на МКБ-11.

Журналистка Анна Шафран недоумевает, почему Минздрав сам, без обращений граждан, не может понять простых вещей.

"Неужели ни у кого из них не нашлось времени для того, чтобы прочесть это самое МКБ-11 и сравнить с российским законодательством? Напомню, что в МКБ-11 понятие "Любовь" относится к пункту "расстройство привычек и влечений", после алкоголизма, игромании, токсикомании и клептомании. Педофилия и трансгендерность здесь становятся, по сути, разнообразием нормы", - написала она.

Шафран считает, что необходимо просто выйти из ВОЗ, которая разработала и внедряет МКБ-11. И заняться созданием альтернативной медицинской международной организации, которая будет заниматься своими уставными задачами, а не продвигать непотребство.

Теги: МКБ-11, педофилия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети