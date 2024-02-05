Мишустин приостановил внедрение МКБ-11 из-за половых извращений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке внедрения в России Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Распоряжение о внедрении МКБ-11 тоже было подписано Мишустиным в 2021 году. Россия должна была перейти на нее до 2025 года. Накануне.RU еще с 2020 года пишет о том, что МКБ-11 делает шаг к легализации педофилии. Педофилия там не требует психиатрического лечения, если педофил "не испытывает дискомфорта от своего состояния". Характерно, что если в МКБ-9 педофилия была определена как "половое извращение", то в МКБ-10 - уже как "сексуальная тяга", а в МКБ-11 это уже просто "расстройство", которое нельзя лечить, если педофила она не беспокоит. Кроме того, гомосексуализм считается вариантом "психосексуального здоровья". Также легализуется транссексуализм.

В Минздраве РФ заявили, что решение о приостановлении перехода на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений людей по поводу противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям. Тем временем Россия дополнительно изучит опыт других стран по переходу на МКБ-11.

Журналистка Анна Шафран недоумевает, почему Минздрав сам, без обращений граждан, не может понять простых вещей.

"Неужели ни у кого из них не нашлось времени для того, чтобы прочесть это самое МКБ-11 и сравнить с российским законодательством? Напомню, что в МКБ-11 понятие "Любовь" относится к пункту "расстройство привычек и влечений", после алкоголизма, игромании, токсикомании и клептомании. Педофилия и трансгендерность здесь становятся, по сути, разнообразием нормы", - написала она.

Шафран считает, что необходимо просто выйти из ВОЗ, которая разработала и внедряет МКБ-11. И заняться созданием альтернативной медицинской международной организации, которая будет заниматься своими уставными задачами, а не продвигать непотребство.