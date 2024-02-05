На департамент лесного хозяйства УрФО подали в суд за скорое строительство мусорного полигона в Сысерти

Активисты, выступающие против строительства мусорного полигона "Екатеринбург-Юг" подали в суд на департамент лесного хозяйства УрФО за бездействие в отношении данного земельного участка. Как сообщается в иске инициативной группы, принадлежащая с 2011 года банку "Агропромкредит" территория относится к категории – "земли сельскохозяйственного назначения", однако с того времени ни разу не использовалась по целевому назначению, что якобы упорно игнорировалось департаментом.

"На вышеобозначенном земельном участке обнаружено произрастание многолетней древесной и травяной растительности, характерной для смешанных лесов зоны Среднего Урала, следы ведения сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. Поскольку распоряжение лесным участком, в границах которого расположен земельный участок 66:25:4306002:38, возможно только с согласия РФ в лице ее уполномоченных органов и в соответствии с предусмотренным законодательством порядком, имеются основания для признания бездействия уполномоченного органа в данной сфере – департамент лесного хозяйства по УрФО по непринятию мер по оспариванию права собственности частных лиц на спорный земельный участок незаконным", – говорится в документе.

По словам доверенного представителя активистов и президента Адвокатской палаты Свердловской области Игоря Михайловича, жители Сысертского округа обратились за опытом судебных дел по аналогичным экологическим вопросам, которые успешно ведутся в Москве и Подмосковье. "Нам предоставили глубокие консультации по теме, практику и дали возможность обращаться от экологических организаций в суды", - пояснил адвокат.

Сейчас на участке планируется построить мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг". Инициаторы идеи, в числе которых и министр ЖКХ региона Николай Смирнов, утверждают, что существование экокластера местные жители даже не заметят. В свою очередь последние уверены, что завод станет очередным мусорным полигоном, который только испортит земли сельхозназначения. И вина лежит, в том числе, и на департаменте лесного хозяйства УрФО, который должен был принять меры, связанные с оспариванием права собственности частных лиц на спорный земельный участок, но по какой-то причине не стал этого делать.

Теперь активисты требуют суд признать бездействие департамента по данной земле незаконным и обязать его устранить допущенные нарушения, а именно - оспорить право собственности "Агропромкредит" на участок.

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. планируется у поселка Щелкун. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Уже на первых этапах затея местным жителям показалась сомнительной. Сначала инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против генплана и строительства мусорного полигона.

После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Чиновники уверяют, что уральцы от проекта только выиграют, и в районе появятся новые рабочие места. Впоследствии жители Сысерти решили добиваться референдума.

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