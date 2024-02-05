Мизулина в Екатеринбурге: "VPN – это портал в ад"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая на этой неделе находится с визитом в Екатеринбурге, высказалась о сервисах VPN.

Заявление прозвучало на сегодняшней встрече с учениками одной из школ уральской столицы. По словам Мизулиной, приложения VPN качают различную информацию с устройства, на которое установлены. Екатерина отметила, что они "создают дыру в гаджете".

"VPN, особенно бесплатный – это вообще портал в ад. Потому что ваши данные выкачиваются с устройства бесконечно", - пояснила глава Лиги безопасного интернета.

Ранее стало известно, что Екатерина Мизулина приедет в Екатеринбург, чтобы бороться с рекламными граффити. Завтра, 6 февраля, состоится ее встреча со студентами Уральского федерального университета. Сообщалось, что учащихся вуза "сгоняют" для посещения мероприятия.