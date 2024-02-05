В Перми нашли замену чиновнику Дзержинского района, осужденному за превышение полномочий

В администрации Дзержинского района нашли первого заместителя вместо осужденного за превышение должностных полномочий Николая Ракинцева, сообщает "Ъ-Прикамье".

Им стал Дмитрий Ракицкий. К своим обязанностям он приступил с 1 февраля. Ранее он работал в администрации Индустриального района Перми начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений. Сам Ракинцев уволился в ноябре прошлого года. Официальной причиной увольнения стало достижение пенсионного возраста и завершение срока контракта.

Напомним, 25 сентября суд вынес в отношении него решение о запрете занимать руководящие должности на госслужбе на четыре года. По данным следствия, Ракинцев на своем посту совершил ряд противоправных действий, из-за чего были нарушены жилищные права горожан на создание комфортных условий проживания. В частности, замглавы незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесная, 17. Вместо этого дома в документы вписан дом по ул. Куфонина, 14.

Средства должны были выделить по муниципальной программе "Формирование современной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

По данным следствия, чиновник единолично принял решение об исключении этого объекта из адресного перечня на текущий год. Предварительно, между Ракинцевым и управляющей компанией возник спор о подрядчике, который будет выполнять эти работы. Ракинцев пытался заставить УК согласиться на то, чтобы работы выполняла компания, сотрудничающая с администрацией.

Свое увольнение экс-чиновник обжаловал в суде. Однако приговор был оставлен в силе.