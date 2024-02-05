Суд в Петербурге отказался депортировать мужчину без гражданства в никуда

Суд в Санкт-Петербурге отказался по требованию полиции депортировать мужчину без гражданства.

"Невероятно, но факт: суду пришлось разъяснять, что нельзя депортировать человека в никуда", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Региональное управление МВД хотело через суд поместить в центр временного содержания иностранных граждан Андрея Павленко, "пребывание которого в РФ признано нежелательным".

Полиция аргументировала желание выдворить мужчину тем, что ему запрещен въезд в Россию на три года после отбывания наказания, также вынесено решение о его депортации (решение принято ФСИН).

"И все бы ничего, до вот только суд выяснил, что Павленко является лицом без гражданства. Доказательств, свидетельствующих о принадлежности административного ответчика к гражданству иностранного государства, что свидетельствовало бы об исполнимости решения о депортации, также нет", - сообщили в пресс-службе судов.

В итоге суд отказался депортировать мужчину и направлять его в центр для иностранцев.