В пяти селах Казахстана отказ от алкоголя привел к нулевой преступности

Жители пяти сел Северо-Казахстанской области (СКО) добровольно и полностью отказались от употребления и продажи алкоголя. Это привело к тому, что вскоре уровень преступности в этих населенных пунктах упал до нуля.

В области в среднем "свыше четверти преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения" и власти настроены на серьезную борьбу с пьянством, приводит ТАСС слова начальника областного департамента полиции (ДП) Айдына Кабдулдинова. "Сухой закон" был введен в селах Тендык, Карасай-батыр, Бирлестик, Карагай и Ковыльное.

Вскоре после введения такой меры уровень преступности в этих населенных пунктах упал до нуля.