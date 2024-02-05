05 Февраля 2024
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: Екатеринбургская епархия

В главном военном храме ЦВО на Урале состоялась первая литургия

В минувшее воскресенье, 4 февраля, состоялась первая божественная литургия в главном храме Центрального военного округа, построенном на Среднем Урале.

Как сообщает Telegram-канал Екатеринбургской епархии, храм в парке "Патриот" в Верхней Пышме встретил большое количество прихожан и паломников.

Первая Божественная литургия в Главном Храме Центрального военного округа(2024)|Фото: Екатеринбургская епархия

"Было радостно видеть на первой службе военных священников, приехавших вместе с военнослужащими, прихожан разных храмов, местных жителей", - рассказал настоятель храма, помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления ЦВО Министерства обороны РФ протоиерей Андрей Канев.

По его словам, литургии будут служиться по воскресеньям в 9.00.

Первая Божественная литургия в Главном Храме Центрального военного округа(2024)|Фото: Екатеринбургская Епархия

Напомним, о начале строительства главного военного храма ЦВО на Урале стало известно в 2021 году. Год спустя сообщалось, что его возведение идет опережающими темпами.

Теги: храм, литургия, ЦВО, епархия


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Ранее 13.08.2021 12:38 Мск Именем Невского: на Среднем Урале построят главный военный храм ЦВО

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