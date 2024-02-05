В главном военном храме ЦВО на Урале состоялась первая литургия

В минувшее воскресенье, 4 февраля, состоялась первая божественная литургия в главном храме Центрального военного округа, построенном на Среднем Урале.

Как сообщает Telegram-канал Екатеринбургской епархии, храм в парке "Патриот" в Верхней Пышме встретил большое количество прихожан и паломников.





"Было радостно видеть на первой службе военных священников, приехавших вместе с военнослужащими, прихожан разных храмов, местных жителей", - рассказал настоятель храма, помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления ЦВО Министерства обороны РФ протоиерей Андрей Канев.

По его словам, литургии будут служиться по воскресеньям в 9.00.





Напомним, о начале строительства главного военного храма ЦВО на Урале стало известно в 2021 году. Год спустя сообщалось, что его возведение идет опережающими темпами.