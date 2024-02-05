Зеленский отсрочивает выборы минимум на три месяца

Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения еще на 90 дней, то есть до 14 мая. Это значит, что президентских выборов до этого времени не будет, так как местные законы их запрещают во время военного положения.

Недавно он заявил, что к выборам он готов хоть завтра, но местные законы запрещают это делать. И сначала нужно внести изменения в законодательство. Хотя еще недавно Зеленский говорил, что выборы проводить не вовремя и они на руку только России.

По украинской конституции, выборы должны быть проведены до 31 марта 2024 года. Пятилетний срок Зеленского заканчивается в мае.

Напомним, в 2019 году Зеленский заявил, что пришел только на один срок и не будет держаться за свое кресло.