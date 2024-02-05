"Процесс пошел": Кудрин и Кремль высказались о сделке по продаже Яндекса

В Кремле прокомментировали сделку по продаже российских активов Яндекса консорциуму инвесторов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремлю важно продолжение работы Яндекса в РФ. "Это компания, которая дает работу многим талантливым людям, много молодежи ищет работу именно в Яндексе. Поэтому, конечно, для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу в этой сфере", - заявил Песков.

Главным владельцем остается российский менеджмент компании, что тоже важно, отметил Песков. Можно "только приветствовать ту договоренность, которую акционеры достигли о продаже". Остальное, по его словам, является "исключительно корпоративными вопросами, результатом тех переговоров".

Также Песков добавил, что никаких обязательств по согласованию подобных сделок с администрацией президента не существует.

При этом на протяжении минимум года ходили слухи о том, что Кремль так или иначе согласовывает параметры сделки через экс-главу Счетной палаты России Алексея Кудрина. Тот ушел в Яндекс советником и перестал быть публичной фигурой. Сегодня он кратко прокомментировал сделку: "Проделана большая работа. Процесс пошел".