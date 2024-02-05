При ударе ВСУ по Лисичанску погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели министра чрезвычайных ситуаций республики Алексея Потелещенко при ударе ВСУ по Лисичанску.

"Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска!", - написал Пасечник в телеграм-канале.

Напомним, число погибших в Лисичанске при обстреле со стороны ВСУ пекарни выросло до 28 человек. Среди погибших есть один ребенок. Пострадало 10 человек. Четыре человека - три женщины и один мужчина - в крайне тяжелом состоянии. 4 февраля был объявлен в ЛНР Днем траура.

По предположениям военных следователей, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS.