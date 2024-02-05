Большинство российских женщин не хотят посвятить себя семье даже при достаточном заработке мужа

Более половины российских женщин не согласились бы стать домохозяйкой, если бы даже доходы мужа позволяли им не работать. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Superjob.

Было опрошено 3 тыс. женщин из всех округов страны. Около 60% из них отметили, что доходов мужа недостаточно, чтобы он мог содержать семью. Таковых только 20-25%. В этом отношении заметно существенное улучшение улучшение. Если в 2010 году 71% замужних женщин отмечали, что доходов мужа недостаточно, то сегодня - 61%. О достаточном заработке мужа для содержания семьи ранее заявляли 17%, сегодня - 23%.

При этом даже если бы доход мужа позволял не работать, то больше половины женщин, чьи мужья зарабатывают недостаточно, на это не согласились бы. И в этом отношении разница в зависимости от доходов женщин практически нет - таковых 55-60%. Согласились бы на это 31% женщин. С 2010 года результаты почти не изменились.

Среди женщин, чьи мужья зарабатывают достаточно для того, чтобы в одиночку содержать семью, не хотят заниматься семьей еще больше - от 73% до 82%. Самый большой процент - среди обеспеченных женщин с доходом более 100 тыс. рублей. Согласных заняться семьей всего 15% среди тех, чьи мужья зарабатывать достаточно. А вот среди самых обеспеченных женщин - всего 4%.

За последние годы женщин, готовых отказаться от работы и посвятить себя домашнему хозяйству при достаточном заработке мужа, стало чуть больше.

Недавно председатель правления АНО "Сообщество практиков образовательного семьеведения" Михаил Смирнов выступил с докладом о том, что российское общество движется к безбрачности и бессемейности: семейных людей становится все меньше, одиночек - все больше.