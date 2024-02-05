16 рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде в условиях шторма.

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В городе с утра понедельника, 5 февраля, наблюдаются неблагоприятные метеоусловия: сильный попутный ветер, прогнозируются грозы.

К 12 часам мск на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Владикавказ и Грозный ушла 16 самолетов, сообщили в Росавиации.

"Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации. Из-за уходов воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами", - добавили в ведомстве.

Ранее городские власти закрыли пляжи и горнолыжные трассы из-за шторма.