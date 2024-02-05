В Екатеринбурге на выставке покажут дневники участников туристической группы Дятлова

В Музее истории Екатеринбурга открывается выставка, посвященная участникам туристической группы Игоря Дятлова.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, выставка начнет работу в последний день февраля. Основным куратором проекта станет ученый секретарь музея Евгений Бурденков, а сокуратором – директор музея Игорь Пушкарев. Экспонаты предоставит Фонд памяти группы Дятлова.

В экспозиции будут представлены дневники участников похода, а также знаменитые фотопленки и снимки, сделанные "дятловцами" незадолго до их гибели. Кроме этого, выставка расскажет о туристическом движении того времени и даст представление, как проходили походы в 50-е годы прошлого века.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге появится общественная организация памяти группы Дятлова. Также в городе могут появиться "Дятловские чтения".