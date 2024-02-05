Песков ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у Владимира Путина.

"В настоящий момент нам нечего сообщить, если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве. 3 февраля он был замечен в Большом театре на балете "Спартак".

Напомним, в сентябре 2023 года экс-ведущий телеканала Fox News, традиционно поддерживающего республиканцев, заявил о запрете на интервью с Владимиром Путиным со стороны Белого дома. До этого он сообщил о планах записать беседу с российским лидером.

Карлсона уволили с Fox News в апреле прошлого года. После российский телеведущий Владимир Соловьев пригласил американского коллегу работать в свою программу.