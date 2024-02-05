В городах Югры объявили карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Нефтеюганске и Урае ввели карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на сайте городских администраций. В Нефтеюганске карантин длится с 3 по 9 февраля. Все образовательные учреждения города переведены на дистанционный формат обучения. Приостановлены работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры, а также проведение всех массовых, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей.

В Урае запрещено проведение массовых мероприятий. Карантин продлится с 4 февраля по 10 февраля. Закрыты школы, Урайский политехнический колледж, учреждения дополнительного образования.

