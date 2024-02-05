В Грузии остановили украинский груз со взрывчаткой, предназначавшейся для терактов в России

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании автомобиля со взрывчаткой, направлявшегося из Одессы в Воронеж. По данным СГБ, взрывчатые вещества предназначались для терактов в России.

Взрывчатка была замаскирована под контейнеры с батареями. В СГБ сообщили, что после обнаружения взрывчатки оперативники спецслужбы вернули их на прежнее место, чтобы злоумышленники ничего не заподозрили, а силовики могли бы выявить всю преступную цепочку, передает телеканал Rustavi2.

"Установлено, что взрывные устройства содержат пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. В контейнеры также были помещены 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано", - сообщил представитель СГБ на брифинге.

"Развертывание такого устройства в местах массового скопления людей может привести к значительному ущербу инфраструктуре и крупным жертвам. Заряд упомянутого вещества гораздо мощнее заряда взрывчатого тротила", - добавили в службе.

Взрывчатка, вывезенная из Одессы, попала в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию. 19 января ее ввезли на территорию страны через КПП "Сарфи" на минивэне, принадлежащем гражданину Украины. В СГБ сообщили, что груз планировалось вывезти в Воронеж через КПП "Дарьяли" (с российской стороны – КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии – прим. ред.).

Сообщается, что в какой-то момент злоумышленники разделили груз. Половина его осталась в Тбилиси, вторую часть задержали в момент пересечения российско-грузинской границы.

К перемещению взрывчатки оказались причастны семь граждан Грузии, трое украинцев, двое армян. Также в СГБ сообщили, что организатором стал кандидат в депутаты областной рады Одесской области от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, являющийся уроженцем Батуми. "Следствие также установило, что вышеупомянутые лица, за исключением Шарашидзе, вероятно, не знали о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в аккумуляторах автомобиля", - добавили в СГБ.

Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям, в том числе "Подготовка террористического акта", по грузинским законам максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.