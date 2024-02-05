Депутаты доработают законопроект об УДО для педофилов

Законопроект о запрете УДО для педофилов, который Правительство сочло антиконституционным, доработают. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Нужно будет найти компромисс с кабмином.

Кабмин сослался на позицию Конституционного суда, который отметил, что право просить о смягчении наказания "носит абсолютный характер" и не может быть ограничено никаким законом.

По словам Бутиной, в настоящее время право на УДО у педофилов появляется после отбытия не менее 4/5 срока наказания. Суд оценивает поведение осужденного, отношение к совершенному преступлению, возмещение причиненного ущерба и др. При этом большинство осужденных педофилов ведут себя хорошо. Это фактически означает, что они могут не отбывать все наказание. Но изолировать педофилов от общества необходимо, так как это люди с покалеченной психикой, рассказала депутат "Парламентской газете".

"Мы продолжим работу в этом направлении, постараемся найти консенсус с Правительством, может быть, с помощью изменения отдельных положений нашего законопроекта. А последующую работу с Конституционным судом организуем в рамках его полномочий", - отметила Бутина.

Число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза с 2010 года. В 2022 году их было совершено почти 17 тыс. В среднем каждый день около 50 раз над детьми совершают сексуальные преступления.