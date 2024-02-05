Посол Израиля будет вызвана в МИД России из-за неприемлемых высказываний

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин будет вызвана в МИД России в связи с неприемлемыми антироссийскими высказываниями.

В министерстве заявили, что слова нового израильского посла являются "крайне неудачным началом дипломатической миссии", передает ТАСС.

Накануне Гальперин в интервью выразила недовольство политикой России на Ближнем Востоке. Она заявила, что Москва слишком поздно осудила октябрьское нападение ХАМАС на Израиль, а также не объявила палестинскую группировку террористической.

Ранее сообщалось, что израильские власти выразили российскому послу Анатолию Викторову недовольство "той ролью, которую играет Россия" в конфликте на Ближнем Востоке. По информации The Time of Israel, Тель-Авив призвал Москву принять "более сбалансированную" позицию. Позже Кремль прокомментировал эти заявления Израиля.