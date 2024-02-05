Экс-директор спецшколы, где насиловали детей, может избежать наказания

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу бывшей директрисы спецшколы №124, в которой, как утверждают воспитанники, детей насиловали в качестве наказания. Согласно картотеке дела, судебные заседания проходят в закрытом режиме.

Напомним, что после того, как о "наказаниях" в спецшколе стало известно общественности, тогда еще директор Наталья Поддубная собрала детей на разговор, а после упрекнула мальчика, над которым якобы и было совершено противоправное действие, в том, что он должен был откусить половой орган насильника.

Затем, по словам адвоката пострадавших, она досрочно выпустила из учреждения одного из подростков, которого обвинили в изнасиловании более младших воспитанников. Почти сразу после этого Поддубная уволилась.

Несмотря на уголовное дело и широкую огласку процесса, Наталью Поддубную приняли на работу в "золотую школу" Екатеринбурга, куда она устроилась учителем географии.

Сейчас Поддубной предъявлено самое мягкое из всех возможных обвинений, а срок давности составляет всего два года и истекает уже осенью 2024-го. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат пострадавшей стороны Георгий Краснов.

Экс-директора обвиняют в халатности, за что ей максимум грозит три месяца ареста. Если рассмотрение дела затянется, то Поддубная, по словам адвоката потерпевших, и вовсе может остаться безнаказанной. На данный момент, согласно картотеке, первое заседание уже было перенесено на конец месяца из-за неявки стороны защиты обвиняемой.

"Апелляция на приговор должна состояться в начале осени, чтобы она не была освобождена от наказания", - добавил Краснов.

Напомним, что накануне из оскандалившейся спецшколы в Екатеринбурге сбежал очередной подросток.