Штаб Надеждина собирается "отбить" 4,5 тыс. подписей, признанных недействительными

Штаб кандидата в президенты от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина собирается "отбить" 4,5 тыс. подписей, которые ЦИК признал недействительными. Именно такое количество "брака" отделяет кандидата от регистрации.

ЦИК ранее сообщил, что комиссия по проверке документов и подписей выдала кандидатам итоговые протоколы. Могут ли протоколы быть пересмотрены – не сообщается, но окончательное решение по Надеждину будет принято только 7 февраля, сообщили в Центризбиркоме.

"Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде", - заявил кандидат.