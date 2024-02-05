В Москве и Петербурге резко сократился спрос на льготную ипотеку

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали лидерами среди регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов "Дом.РФ".

Так, за неполный январь 2024 года граждане подали в Москве 7,97 тысяч заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% меньше, чем годом ранее.

В Петербурге число обращений за кредитами по этой госпрограмме упало по сравнению с 2023 годом на 28,9%, а в Краснодарском крае — на 16,6%.

При этом в целом по стране число заявок на льготную ипотеку под 8% выросло год к году на 7% за тот же самый период.

Напомним, в декабре правительство ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки. Первый взнос по программе повышен до 30% (до сих пор было минимум 20%). При этом процентная ставка по льготной ипотеке на новостройки пока сохраняется в размере 8%. Максимальный размер льготного кредита теперь будет одинаковым для всех регионов - 6 млн рублей. Отмечалось, что это снизит интерес к льготной ипотеке в столицах.