05 Февраля 2024
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Экономика Центральный ФО СЗФО Южный ФО В России Санкт-Петербург Москва Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

В Москве и Петербурге резко сократился спрос на льготную ипотеку

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали лидерами среди регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов "Дом.РФ".

Так, за неполный январь 2024 года граждане подали в Москве 7,97 тысяч заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% меньше, чем годом ранее.

В Петербурге число обращений за кредитами по этой госпрограмме упало по сравнению с 2023 годом на 28,9%, а в Краснодарском крае — на 16,6%.

При этом в целом по стране число заявок на льготную ипотеку под 8% выросло год к году на 7% за тот же самый период.

Напомним, в декабре правительство ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки. Первый взнос по программе повышен до 30% (до сих пор было минимум 20%). При этом процентная ставка по льготной ипотеке на новостройки пока сохраняется в размере 8%. Максимальный размер льготного кредита теперь будет одинаковым для всех регионов - 6 млн рублей. Отмечалось, что это снизит интерес к льготной ипотеке в столицах.

Теги: москва, петербург, льготная ипотека


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