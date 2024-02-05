Депутат Госдумы в Тюмени обсуждает вопросы оказания помощи раненым бойцам СВО

Вопросы оказания помощи раненым бойцам СВО обсуждают сегодня в Тюмени. Сегодня в областной столице работает депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, цель рабочей поездки — изучить опыт взаимодействия регионального правительства с Минобороны России, медицинскими и общественными организациями по оказанию помощи военнослужащим, получившим боевые травмы и ранения.

Уже состоялась встреча Жанны Рябцевой с Вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских и председателем комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководителем регисполкома "Единой России" Ольгой Швецовой.

Депутат Госдумы отметила, что в регионах УФО и, в частности в Тюменской области, сформирована крепкая база для оказания медицинской помощи бойцам и их реабилитации.

Сегодня Жанна Рябцева ознакомится с работой госпиталя для ветеранов войн, реабилитационного центра "Градостроитель" и пообщается с участниками спецоперации, которые восстанавливаются в тюменских учреждениях и госпиталях Министерства обороны РФ. В течение дня запланированы встречи с представителями органов власти региона, руководством тюменского регионального отделения "Единой России".