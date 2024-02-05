ЦИК выявил 15% "брака" в подписях, поданных Борисом Надеждиным

Центризбирком России выявил в подписях, собранных кандидатом в президенты Борисом Надеждиным, 15,348% брака, об этом сообщил представитель Надеждина Игорь Артемьев по итогам заседания рабочей комиссии ЦИКа.

В штабе кандидата от партии "Гражданская инициатива" с выводами рабочей группы не согласны и собираются доказать качество собранных подписей.

Ранее ЦИК заявил, что объявит свое решение о регистрации Надеждина в качестве кандидата 7 февраля, таким образом, у штаба есть два дня на решение вопроса.

Основанием для отказа в регистрации кандидата является обнаружение среди подписей 5% недостоверных.

Ранее первый зампред ЦИКа Николай Булаев намекал, что в подписях, поданных кандидатами в комиссию, выявлены "десятки" так называемых "мертвых душ" – людей, которые по итогам сверки с данными МВД, числятся мертвыми.

"Мы не согласны с решением рабочей группы. Весь мир видел, что мы честно собирали подписи. Штаб готов доказывать необоснованность решения рабочей группы", - сообщили в штабе.