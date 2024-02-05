"Победу" наказали за овербукинг

Авиакомпания "Победа" оштрафована за овербукинг.

В декабре 2023 г. перевозчик незаконно отказал двум пассажирам в полете из Новосибирска в Санкт – Петербург, хотя у них были на руках билеты. Причина – не было свободных мест в самолете.

Прокуратура добилась привлечения "Победы" к административной ответственности по статье "Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно". Суд оштрафовал авиакомпанию на 30 тыс. руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Осенью 2023 г. авиакомпанию "Уральские авиалинии" заподозрили в овербукинге – продаже большего количества билетов, чем мест на воздушном судне. Крайне неприятная ситуация произошла с пассажиркой, собравшейся улететь из Сочи в Екатеринбург.