05 Февраля 2024
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Политика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Более 40 тысяч свердловчан хотят проголосовать дистанционно на выборах президента

Свердловчане определяются, как они будут голосовать на выборах президента России. Десятки тысяч планируют сделать это дистанционно.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, с 29 января 2024 года можно подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и голосовании на участке по месту фактического нахождения ("Мобильный избиратель"). На сегодняшний день в регионе подано 41 тысяча 19 заявлений на ДЭГ (это 1,24% от обшей численности избирателей). Также поступило 5 тысяч 609 заявлений по механизму "Мобильный избиратель" (0,17%).

Как напомнили в избиркоме, заявления для участия в ДЭГ подаются на портале Госуслуг. "Мобильный избиратель" – также на портале Госуслуг, в любых ТИК, МФЦ, а с 6 марта и в любой участковой избирательной комиссии. Прием заявлений будет идти до 11 марта 2024 года.

Напомним, что по данным на начало февраля около 740 тысяч россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента страны. Само голосование состоится в середине марта.

Теги: президент, выборы, ДЭГ, избирком


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