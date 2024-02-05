Каждый четвертый россиянин готов стать домохозяином, если жена обеспечит семью деньгами

26% состоящих в браке российских мужчин готовы оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов жены будет хватать на обеспечение семьи. Такая перспектива привлекает респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (30%) чаще более молодых и более зрелых мужчин, сообщает аналитический центр сервиса SuperJob.

Больше всего желающих остаться на хозяйстве — среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (31%). Мужчины с доходом от 100 тыс. руб. против того, чтобы заниматься только домашним хозяйством в ущерб карьере.

Большинство россиянок тоже не хочет заниматься домашней работой. Но среди тех, чьи мужья могут в одиночку содержать семью, готовых стать домохозяйками в два раза меньше, чем в семьях, где для обеспечения семьи вынуждены работать оба супруга.

6 из 10 замужних россиянок считают, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку. 31% из них готовы отказаться от карьеры и стать домохозяйкой, если доходы мужа вырастут и их будет хватать на нужды домочадцев.

Мечтами посвятить себя дому и семье чаще делились россиянки с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (34% среди тех, чьи мужья не смогут содержать семью, работая в одиночку, и 18% среди женщин, чьи вторые половины получают хорошую зарплату). Женщины с доходом от 100 тыс. руб. не хотят погрязнуть в быту. Готовность отказаться от карьеры в пользу бытовых и семейных забот женщины моложе 34 лет выражают реже тех, кто старше.