Опрос: 41% работодателей Екатеринбурга отслеживают вакансии конкурентов

Многие компании в Екатеринбурге следят за вакансиями своих конкурентов. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob.

Опрос проводился с 10 января по 1 февраля 2024 года. В нем приняли участие представители предприятий и организаций из Екатеринбурга. Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 41% работодателей сегодня отслеживают вакансии конкурентов. Делают они это для мониторинга зарплат и понимания ситуации на рынке.

По итогам опроса, активность сотрудников конкурирующих компаний на рынке труда отслеживают 27% предприятий и организаций. Также выяснилось, что без ограничений принимают на работу бывших сотрудников конкурентов 60% екатеринбургских компаний. А еще 22% поступает так только в исключительных случаях.

Ранее другой опрос показал, что 21% работающих екатеринбуржцев берут подработку.